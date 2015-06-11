ГСЧС: на горящей нефтебазе под Киевом произошел прогнозируемый взрыв

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 22:10 10 июня произошел прогнозируемый взрыв. Ориентировочно взорвалось 4-5 цистерн объемом 55-75 тонн. Поскольку взрыв был прогнозируемый, заранее была отведена вся техника и личный состав, именно поэтому жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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