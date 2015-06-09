СНБО озвучила две основные версии пожара на нефтебазе под Киевом (видео)

Пожар на нефтебазе под Киевом, скорее всего, мог возникнуть из-за нарушения правил техники безопасности.

Об этом во время брифинга с места происшествия заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сюжете "112 Украина".

"Две версии начала этого пожара: первая - и наиболее реальная - нарушение правил техники безопасности, и вторая - это диверсия. Установлена причина пожара будет только после того, как она будет полностью локализован. ГСЧС начала локализацию пожара создан штаб", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва также была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.