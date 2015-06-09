СНБО озвучила две основные версии пожара на нефтебазе под Киевом (видео)
Турчинов подчеркнул, что причина пожара будет установлена только после того, как его полностью локализуют.
Пожар на нефтебазе под Киевом, скорее всего, мог возникнуть из-за нарушения правил техники безопасности.
Об этом во время брифинга с места происшествия заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сюжете "112 Украина".
"Две версии начала этого пожара: первая - и наиболее реальная - нарушение правил техники безопасности, и вторая - это диверсия. Установлена причина пожара будет только после того, как она будет полностью локализован. ГСЧС начала локализацию пожара создан штаб", - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
До взрыва также была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.