С расположенной возле горящей нефтебазы воинской части вывезли боеприпасы - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с представителями СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Эвакуация боеприпасов из хранилищ началась вчера вечером. В настоящее время ближайшие к пожару хранилища полностью эвакуированы. На других проводится соответствующая работа. Все необходимые силы и средства для локализации пожара на территории части в наличии, задействованы резервы более 100 человек личного состава", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, техника, которая находится на территории воинской части, в том числе и авиационная, приведена в готовность на случай опасности, ее готовы эвакуировать оттуда. "То есть все работы проводятся планово", – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Минобороны начало эвакуацию воинской части вблизи горящей нефтебазы под Киевом. Кроме того, "по периметру воинской части в Василькове силами инженерной техники и личного состава сделано все, чтобы исключить дальнейшее распространение огня на территорию военного городка".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что следствие выяснит, кто дал разрешение на строительство нефтебазы рядом с воинской частью с боевым арсеналом.