На военном аэродроме у горящей нефтебазы под Киевом проводят противопожарные мероприятия

Об этом заявил министр обороны украины Степан Полторак во время общения с представителями СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на месте локализации пожара, который произошел в Васильковском районе Киевской области, отметил, что на военном аэродроме, который расположен возле места пожара, в течение суток проводят различные предупредительные меры на случай осложнения ситуации», - говорится в сообщении.

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«В настоящее время на аэродроме есть противопожарный резерв. Со стороны хранилищ, где стоит топливо, есть защитный вал. Техника для защиты части находится в готовности. Проводятся различные предохранительные меры, вырублен лес, подтягиваются противопожарные танки на случай ухудшения ситуации», - цитирует Полторака его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Недалеко от эпицентра пожара находится военный аэродром, на котором базируются истребители Миг-29.