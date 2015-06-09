СМИ: Жителям сел возле горящей нефтебазы милиция советовала эвакуироваться своими силами

Об этом сообщает ТСН.

Въезд в эти населенные пункты перекрыт, однако журналистам удалось попасть в Кобцы, которые непосредственно примыкают к военной части возле нефтебазы.

Обстановка в населенном пункте не паническая. К местным жителям приходил участковый милиционер и глава сельского совета – советовали выбираться из деревни самостоятельно.

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Однако люди не торопятся выезжать, в том числе и из-за того, что не знают, куда ехать. Люди ходят по селу, выходят в поле – посмотреть на пожар, подростки стараются попасть поближе к огню – пофотографировать. Их останавливает кордон военных возле воинской части. Сейчас в Кобцах выключили электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.