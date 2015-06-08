В Сумах планировался теракт во время массовой патриотической акции

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, согласно полученной оперативной информации, уроженец Курской области РФ планировал осуществить теракт на газотранспортной магистрали, а затем в одном из общественных мест областного центра. По его замыслу, взрывное устройство должно было сработать во время массовой патриотической акции жителей города.

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Сотрудники спецслужбы задержали террориста в его автомобиле неподалёку от сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов «Укртрансгаз». Через этот объект, который входит в перечень мест с повышенной террористической угрозой, осуществляется транзит российского газа в страны Евросоюза.

Во время обыска автомобиля правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство, которое изучают эксперты.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.1 ст.14, ч.1 ст.258 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления возможных сообщников задержанного террориста.