После стрельбы в Мукачево круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия

В городе будут совместно патрулировать гвардейцы и полицейские.

После стрельбы, которая произошла 7 февраля, улицы города Мукачево круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной гвардии.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщение.

В частности, для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и сотрудников полиции будут охранять круглосуточно с 9 февраля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении. Пострадавших госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Данное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Мукачевский горсовет на срочного созванном внеочередном заседании принял обращение к президенту Украины Владимира Зеленского относительно криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.