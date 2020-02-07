Большинство украинцев не верят, что высокие зарплаты могут предотвратить коррупцию – опрос

По мнению украинцев, размер выплат топ-чиновникам не должен превышать 31,6 тыс. грн.

Большинство украинцев считают, что высокие зарплаты чиновников не способны полностью предотвратить коррупцию, а уровень выплат топ-чиновникам должен составлять около 31,6 тыс. грн.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Research & Branding Group.

“Как показывают результаты январского социологического опроса, большинство украинцев (79%) считают, что намного превышающие средние по стране выплаты чиновникам не способны полностью предотвратить коррупцию, тогда как противоположной точки зрения придерживается лишь каждый десятый (10%) житель страны”, - указывается в отчете.

Вместе с тем, по оценке более половины опрошенных, уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновникам, достаточный, чтобы полностью предотвратить коррупцию, в среднем должен составлять 31,6 тыс. грн.

В исследовании отмечается, что представителям исполнительной власти и топ-чиновникам украинцы согласны платить больше, чем народным избранникам.

Опрос проводился с 24 января по 2 февраля 2020 года среди 1804 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного интервью. Выборка репрезентует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что оклады членов правительства не будут превышать три-пять средних зарплат по стране, а премия не будет превышать сумму одного оклада, для чего Кабинет министров принял соответствующее постановление.