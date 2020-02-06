Украинцы, пострадавшие при авиакатастрофе в Казахстане, вернулись домой - МИД

Катастрофа произошла 27 декабря близ аэропорта Алматы, погибли 12 человек.

На Родину вернулись граждане Украины, которые пострадали в результате авиакатастрофы в Республике Казахстан, которая произошла 27 декабря.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, 27 декабря 2019 года близ аэропорта Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании «Бек Эйр», который выполнял рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан. На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди пострадавших - двое граждан Украины, которых доставили в больницы Алматы с травмами.

Консул Посольства Украины в Казахстане безотлагательно взял на контроль и установил связь с врачами медицинского учреждения, к которому госпитализировали пострадавших украинцев.

Поскольку во время авиакатастрофы пострадавшие украинцы потеряли документы, посольство приняло меры по документированию граждан Украины с целью дальнейшего возвращения на Родину.

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При непосредственном содействии Посольства Украины в Республике Казахстан украинцы в сопровождении отца одного из пострадавших вернулись на Родину.

По результатам проведенной МИД Украины и Посольством Украины в Казахстане работы авиакомпания Air Astana вернула украинцам всю сумму средств за приобретенные ими авиабилеты.

Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло 27 декабря в районе села Альмерек Талгарського района. В результате катастрофы погибли 12 человек.

Среди пострадавших были двое граждан Украины. Они находились в шоковом состоянии и имели компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.