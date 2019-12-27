Пострадавшие в крушении самолета в Казахстане украинцы потеряли документы - МИД

Сейчас прорабатывается вопрос документирования из-за потери паспортных документов пострадавшими.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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«Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования, в связи с потерей паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы», - сказал Погорельцев.

Он сообщил, что представитель Департамента консульской службы провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Ему были даны разъяснения о мерах, принимаемых посольством и МИД Украины по этому делу.

«Пациент больницы сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, жалоб или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице», - добавил Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло сегодня, 27 декабря, в районе села Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. В результате катастрофы погибли 12 человек.

Среди пострадавших есть двое граждан Украины. По данным МИД, украинцы находятся в шоковом состоянии и имеют компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.