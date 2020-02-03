Сбитие самолета МАУ в Иране: Франция готова помочь Украине с расшифровкой "черных ящиков"

Посол Франции Этьен де Понсен также подчеркнул, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

Франция положительно относится к возможности исследовать «черные ящики» самолета Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины», разбившегося в Иране утром 8 января.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает hromadske.

«Позиция Франции относительно возможности исследовать "черные ящики" во Франции вполне положительная. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны — мы готовы», — добавил посол.

Этьен де Понсен также отметил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

«По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины, и Украина может рассчитывать на помощь Франции, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков". У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать», — отметил посол Франции в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран хотел выплатить семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ украинцам по 80 тыс. долларов, но получил отказ.

По словам Зеленского, иранская сторона предложила по 80 тыс. долларов каждой семье каждого погибшего, но Украина на это не согласилась, поскольку это мало.

Зеленский добавил, что Украина будет подавать иск в международный суд.

Ранее сегодня, 3 февраля, директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию сбития самолета компании «Международные авиалинии Украины» из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

По его словам, обнародованная накануне украинскими СМИ запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом другого самолета, который заявил, что видел ракету, которая сбила самолет МАУ, была частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по катастрофе.