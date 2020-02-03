Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Окуевой

Постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Как сообщает Судебная власть Украины, сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 года, которым "удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Р. сроком до 11 марта 2020 года".

Отмечается, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

В сообщении напоминают, что указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство), части второй статьи 15, пунктами 6, 11, 12 части второй статьи 115, части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супругов - добровольцев АТО Окуевой и Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.

12 января 2020 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства Окуевой и покушения на убийство ее мужа Осмаева.

14 января суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Редькину, подозреваемому в убийстве Окуевои.

Защитники Редькина заявили, что будут обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции.