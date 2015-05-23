Из-за мощных обстрелов Станицы Луганской ранен военнослужащий

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера Станица Луганская и близлежащие села подверглись мощным обстрелам из артиллерии и минометов. Огонь, в том числе по жилому сектору, начался около 21.00 и закончился после полуночи.

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Несколько снарядов попали в частные дома, два из них повреждены, один полностью сгорел. В с.Артема, что возле райцентра, также повреждены три дома, один из которых (принадлежит многодетной семье) разрушен до основания. По счастливому стечению обстоятельств никто не ранен и не погиб. Снаряды перебили линии жизнеобеспечения, часть Станицы остается без света и газа.

Возле с.Петровка повреждены линии электропередач, обесточены хлебозавод, который обеспечивает хлебом весь Станично-Луганский, а также несколько соседних районов. Выпечка хлеба здесь пока невозможна. Вследствие прямого попадания снаряда поврежден магистральный водопровод, прекращено водоснабжение в оккупированный Луганск, а также два села на контролируемой Украиной территории - Артема и Нижнетеплое. По предварительным данным, в результате обстрелов в Станице ранен один военнослужащий. Подробные данные о пострадавших выясняются.