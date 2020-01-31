Дело о "пропавшем" бассейне в Киеве: в НАБУ рассказали подробности

Застройщик на месте школьного бассейна построил паркинг и получил выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

В НАБУ рассказали подробности дела о строительстве паркинга вместо школьного бассейна в Киеве.

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Со ссылкой на данные следствия НАБУ информирует, что Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду застройщику в 2002 году. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130. Для соблюдения интересов школы относительно строительства бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа № 130 и общество с ограниченной ответственностью заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации данного проекта.

Согласно договору, застройщик возвел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия средств. В этих условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Согласно этому договору, ООО и компания-застройщик обязывались вместе завершить реализацию проекта.

"Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы № 130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга", - отмечают в НАБУ.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г. Киев.

В НАБУ отметили, что генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

Справка УНИАН. С августа 2010 года до сентября 2015 года главным архитектором Киева был Сергей Целовальник.