Гибель юноши на станции Подзамче во Львове: в полиции рассказали подробности

При попытке сделать селфи на вагоне-цистерне от удара током погиб 18-летний парень.

Во Львове вчера при попытке сделать селфи на вагоне-цистерне от поражения электрическим током погиб 18-летний парень.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 29 января около 22.00 в полицию поступила информация от медиков скорой помощи о том, что на железнодорожных путях на улице Опришковской во Львове погиб молодой парень.

Предварительно установлено, что парень влез на вагон-цистерну чтобы сделать селфи, и умер от травм, полученных в результате поражения электрическим током.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Отмечается, что вместе со своим братом и товарищем парень прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагоне-цистерне.

«Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.