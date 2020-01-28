Стало известно, сколько человек с начала года не пропустили через админграницу в Крым

По информации пограничников, таких фактов зафиксировано менее сотни.

С начала 2020 года в аннексированный Крым через админграницу с Херсонской областью не пропустили 78 человек.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает "Крым.Реалии".

Как пояснил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда ГПСУ Иван Шевцов, главная причина отказов - отсутствие необходимых документов.

"К примеру, едет мама с ребенком, а от папы нет доверенности. Мы их не пропускаем. Из Крыма на материковую Украину пограничники пропускают всех граждан Украины. Но если человек въехал в Крым по Керченскому мосту или самолетом в Симферополь, в этом случае запрещается въезд в Украину, как минимум на 3 года", - рассказал он.

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По информации ГПСУ, всего за 2019 год отказ во въезде в Крым через админграницу получили 1419 человек.

Как сообщал УНИАН, херсонские пограничники запретили на три года въезд в Украину гражданке РФ, ранее незаконно посещавшей оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.