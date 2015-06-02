На Винниччине отрабатывают комплекс мер по обеспечению территориальной обороны

Об этом заявил председатель областной государственной администрации Валерий Коровий во время посещения пункта пропуска через государственную границу Украины "Великая Косница – Хрушка", что в Ямпольском районе.

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"Если говорить об оперативной ситуации, которая касается границы в этой области, то мы сейчас видим, что обстановка совершенно нормальная, работает пограничный отряд. Безопасность границы - это безопасность всей прилегающей территории. Поэтому сейчас отрабатывается комплекс мероприятий в практической плоскости относительно территориальной обороны, ведь это первый рубеж. Мы должны быть уверены в том, что на случай непредвиденной ситуации сможем через систему, которая сейчас отработана, должным образом отреагировать на негативные вызовы, возможные на этом участке границы", - сказал Коровий.

Вместе с тем председатель облгосадминистрации положительно оценил организацию работы на пункте пропуска.