На Луганщине переименуют 19 населенных пунктов, названных в честь коммунистов (список)
На контролируемой Украиной территории Луганской области планируют переименовать 19 населенных пунктов, названных в честь деятелей коммунистического режима.
Об этом сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.
Большинству из них предлагается вернуть старые исторические названия.
Как говорится в сообщении, руководитель Луганской военно-гражданской администрации обратился к ученым Луганского национального университета имени Тараса Шевченко и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля с просьбой выяснить, названия каких населенных пунктов на контролируемой Украиной территории области имеют отношение к деятелям коммунистического прошлого.
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Обращение связано с вступлением в силу законов Украины о декоммунизации. В указанных учебных заведениях было создано экспертную комиссию для разработки проекта переименований отдельных населенных пунктов Луганщины.
"В мае экспертная комиссия провела исследовательскую работу и пришла к выводам, которые изложила в проекте постановления Верховной Рады Украины о переименовании населенных пунктов Луганской области. Согласно проекту, всего на контролируемой Украиной территории области следует переименовать 19 населенных пунктов, названных в честь деятелей коммунистического режима", - сообщает пресс-служба.