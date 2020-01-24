"Крестному отцу контрабанды" Альперину продлили меру пресечения

Подозреваемый будет носить электронный браслет до 23 марта.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия обязанностей подозреваемого в деле о схемах на таможне.

Читайте такжеДетективы НАБУ задержали "крестного отца контрабанды" АльперинаОб этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что следственный судья удовлетворил ходатайство о продлении ранее возложенных обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне.

«Подозреваемый, как и ранее, обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и предварительно выполнять возложенные на него обязанности», – отметили в суде.

Бизнесмена подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет об одесском бизнесмене Вадиме Альперине, которого президент Владимир Зеленский назвал одним из «крестных отцов контрабанды» в Украине.