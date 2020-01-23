В Польше возросла нетерпимость, в частности к украинцам – Совет Европы

Европейские эксперты также отметили тенденцию по росту высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

Совет Европы указал на рост нетерпимости, расизма и ксенофобии в Польше.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на доклад Совета Европы.

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В то же время Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств похвалил Польшу за содействие социальной интеграции ромов за шесть последних лет, особенно в области образования. Впрочем, власти Польши до сих пор не признала силезцев этническим меньшинством и силезский как региональный язык.

Европейские эксперты также отметили тенденцию по росту высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

«Причем наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, ромы и все чаще – украинцы», – говорится в тексте документа.

В Совете Европы подчеркнули, что надо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования таких преступлений.

Как сообщал УНИАН, в Польше с начала года легально трудоустроились 644 тысяч иностранцев, из которых 484 тысяч – граждан Украины.