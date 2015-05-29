В Крыму решили оставить указатели на украинском языке
Закрепленный в Конституции Автономной республики Крым государственный статус украинского языка не позволяет полностью заменить дорожные указатели на украинском языке.
Об этом на заседании Крымского экспертного клуба сообщил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе, передают "Новости Крыма". "Когда мы принимали Конституцию и говорили о трех государственных языках в Крыму, шла речь о том, что когда мы начнем снимать украинские таблички, мы будем бороться с одним из государственных языков", – пояснил Григорий Иоффе.
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По словам главы Общественной палаты Крыма, решение этого вопроса требует системности и продуманной унификации для того, чтобы русский язык, понятный всем, стал в том числе и языком различных указателей.
"Но когда я начинаю эти вопросы поднимать, некоторые мне говорят, что, наоборот, нужно добавлять еще и крымскотатарские названия, и названия населенных пунктов должны быть написаны на русском, украинском и крымскотатарском", – добавил он.
Напомним, 21 ноября 2014 года в Симферопольском районе состоялась торжественная церемония замены дорожного указателя, содержащего надпись на украинском языке, новым русскоязычным. Так называемые власти оккупированого Крыма намереваются заменить все указатели на украинском языке.