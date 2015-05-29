В Крыму решили оставить указатели на украинском языке

Об этом на заседании Крымского экспертного клуба сообщил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе, передают "Новости Крыма". "Когда мы принимали Конституцию и говорили о трех государственных языках в Крыму, шла речь о том, что когда мы начнем снимать украинские таблички, мы будем бороться с одним из государственных языков", – пояснил Григорий Иоффе.

Читайте такжеВ Крыму активисты устроили оккупантам "парад вышиванок" в РОВД (фоторепортаж)

По словам главы Общественной палаты Крыма, решение этого вопроса требует системности и продуманной унификации для того, чтобы русский язык, понятный всем, стал в том числе и языком различных указателей.

"Но когда я начинаю эти вопросы поднимать, некоторые мне говорят, что, наоборот, нужно добавлять еще и крымскотатарские названия, и названия населенных пунктов должны быть написаны на русском, украинском и крымскотатарском", – добавил он.

Напомним, 21 ноября 2014 года в Симферопольском районе состоялась торжественная церемония замены дорожного указателя, содержащего надпись на украинском языке, новым русскоязычным. Так называемые власти оккупированого Крыма намереваются заменить все указатели на украинском языке.