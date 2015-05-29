Задержанный спецназовец: консул сказал , чтобы мы не переживали, Россия о нас не забыла

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Новая газета", пишет lb.ua.

"В очередной раз хочу призвать обе стороны, которые находятся на позициях, хотя бы меньше стрелять. Чтобы меньше было раненых. И как бы с Божьей помощью придем к миру, будем меньше стрелять, более гуманно относиться к пленным", - сказал Ерофеев.

Капитан российских Вооруженных сил подчеркнул, что все сражающиеся верят, что воюют за правое дело. "А на самом деле в итоге русские православные парни умирают, получают увечья, лежат в госпитале", - сказал он.

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В свою очередь сержант Александр Александров рассказал о своем разговоре с консулом РФ.

"Приходил консул. Интересовался состоянием здоровья. Все ли нормально. Всего ли хватает. Спрашивал я о своем неожиданном увольнении. Он никак не смог прокомментировать это. Сказал, что уточнит [в Министерстве обороны РФ]. По поводу обмена [сказал], что ведутся переговоры. И пока мы находимся под следствием, ни о каком обмене речи идти не может. Сказал, чтобы мы не переживали, Россия о нас не забыла. ", - рассказал военный.

Российский военный особо отметил отношение к раненым украинским солдатам, которые находятся с ним в одном госпитале.

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"Они возвращаются как герои, достойно возвращаются. Родина от них не отказывается, даже от тех, кто в плену побывал. Заботятся о них, пытаются вернуть. А у нас так интересно получается", - рассказал спецназовец.

Он также пожаловался, что не может дозвонится своим родным в Россию.

"Никогда такого не было, чтобы я маме звонил, а она трубку не брала. С женой, когда еще только встречались, когда в учебные командировки там ездили, всегда можно было дозвониться, даже ночью, в два часа ночи там, всегда знал, что она возьмет трубку. А сейчас…", - добавил Александров.

Напомним, 22 мая Шевченковский райсуд Киева арестовал задержанных ГРУшников Александрова и Ерофеева на 2 месяца. Российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.