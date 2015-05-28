В Одессе с июня на треть повысят стоимость проезда в электротранспорте

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета. Повышение пока не коснулось постоянных проездных билетов, стоимость которых осталась по цене из расчета 1,5 грн за поездку.

Кроме того, исполком принял решение о сохранении всех действующих сейчас льгот на проезд в электротранспорте. Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, город обеспечит бесплатное пользование городским электротранспортом для льготных категорий населения, в, первую очередь, пенсионерам.

Читайте также"Укравтодор" ожидает скорейшего выделения средств на капремонт дороги Одесса - Рени«Вы знаете все о том, что законодатель отменил норму закона о предоставлении нам субвенции или компенсации по перевозке льготных категорий граждан. Но, тем не менее, мы в рамках действующего постановления Кабмина 1993-го года имеем право сами регулировать такие отношения с населением», - заявил Труханов.

Читайте такжеВ Харькове с июня цены на проезд в трамваях и троллейбусах повысят до 2,5 гривеньТакже с 1 июня повышена стоимость на услуги по перевозке пассажиров на фуникулере, которые также предоставляются «Одесгорэлектротранс», до 3 грн за разовую перевозку одного пассажира. Данный фуникулер осуществляет перевозку пассажиров вдоль Потемкинской лестницы - от Морского вокзала Одесского порта к Приморскому бульвару (и в обратном направлении).

Ранее УНИАН сообщал, что проезд в городском транспорте Львова подорожает до 4 гривень.