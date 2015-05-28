Взятых в плен украинских офицеров вывозят в Россию для допросов - Центр освобождения пленных

Об этом заявил Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, содействовавший возвращению домой более трехсот украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода.

"В первую очередь, (вывозят) для допросов старший офицерский состав. Есть и неподтвержденные слухи о том, что пленных вывозят в республики Кавказа", - сказал он.

По его словам, часть пленных, которые есть в списках, уже находится за пределами подконтрольной сепаратистам территории.

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"Благодаря свободным границам пленных могут в любое время переместить. 350 километров границы Украины государство не контролирует. Поэтому установить точное количество пленных на территории, где открыта граница, практически невозможно", - уточнил он.

По словам руководителя Центра освобождения пленных, если заложники представляют интерес в политическом плане, на территории России их могут судить как террористов, использовать для показательных акций.

"Если они представляют ценность как источник военной информации по подготовке украинских вооруженных сил, дальнейшему плану действий, их допрашивают для получения информации. На сегодняшний день в плену у сепаратистов находятся офицеры даже в звании подполковника", - проинформировал Рубан.