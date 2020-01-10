В Иране началось исследование черных ящиков самолета МАУ

Задачей исследователей является получение сохраненных данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в частности последних слов пилота самолета.

В Тегеране началась работа при участии иранских и украинских экспертов по расшифровке обоих черных ящиков с борта самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который потерпел катастрофу в Иране.

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Об этом руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил в пятницу, 10 января, в эфире государственного иранского телевидения, передает DW.

По словам Абедзаде, эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей исследователей является получение сохраненных данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в частности последних слов пилота самолета.

Абедзаде заверил, что Иран имеет технические возможности для оценки данных черных ящиков, но отметил, что с украинской стороной было согласовано при необходимости использовать другое программное обеспечение и приборы из заграницы. Также не исключается возможность передать черные ящики для оценки в другие страны.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании. Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.