Самой старой жительнице планеты исполнилось 117 лет

Женщина до сих пор иногда ходит и даже может выпить сакэ.

Женщина, признанная в Книге рекордов Гиннесса как самая пожилая из ныне живущих, отпраздновала свой 117-й день рождения в доме престарелых в городе Фукуока на западе Японии.

Читайте также70-летний американский боксер нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Как сообщает mainichi.jp, Канэ Танака была седьмым ребенком из девяти. Она родилась в деревне Ваджиро, префектура Фукуока.

Раньше она вместе с мужем управляла магазином по продаже рисовых пирогов.

В честь дня рождения женщине надели праздничное кимоно, подарили букет и праздничный торт.

Как сообщается, 117-летняя женщина несколько раз в день ходит на собственных ногах под присмотром сиделки. У нее хороший аппетит, она даже может пригубить пряное сакэ.