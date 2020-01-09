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Самой старой жительнице планеты исполнилось 117 лет

16:56, 09 января 2020
Общество
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Самая пожилая женщина живет в Японии, ей исполнилось 117 лет / Фото: Википедия

Женщина, признанная в Книге рекордов Гиннесса как самая пожилая из ныне живущих, отпраздновала свой 117-й день рождения в доме престарелых в городе Фукуока на западе Японии.

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Как сообщает mainichi.jp, Канэ Танака была седьмым ребенком из девяти. Она родилась в деревне Ваджиро, префектура Фукуока.

Раньше она вместе с мужем управляла магазином по продаже рисовых пирогов.

В честь дня рождения женщине надели праздничное кимоно, подарили букет и праздничный торт.

Как сообщается, 117-летняя женщина несколько раз в день ходит на собственных ногах под присмотром сиделки. У нее хороший аппетит, она даже может пригубить пряное сакэ.

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Теги: #новости Украины#Япония#рекорд