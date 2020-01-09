Американская компания собрала уточненные данные про полет самолета МАУ из Тегерана

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Компания Aireon (США) собрала дополнительные данные об украинском лайнере рейса PS752, что разбился в Тегеране (Иран) сразу после вылета. Собранную информацию американцы уже передали следствию.

Об этом сообщает DW.

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Для точного отслеживания движения самолета в день катастрофы компания использовала данные космических спутников.

В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, что разбился в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснения причины аварий.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.