Зеленский пожелал украинцам вкусной кутьи на Сочельник

Президент напомнил, что рождественскую «Колядку колокольчиков», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Сочельником и Рождеством.

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Соответствующее обращение главы государства появилось в его Facebook.

Президент напомнил, что «Колядку колокольчиков», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более 150 вариациях. Так украинский «Щедрик» дарит рождественский дух по всему миру.

«Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которая царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежд и чуда, пусть воцарится мир и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!», – отметил Зеленский.

Напомним, по случаю Сочельника Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний проводит рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.