Епифаний провел рождественское богослужение в Михайловском соборе (видео)
17:37, 06 января 2020Общество
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Богослужение в соборе началось в 17:00.
Митрополит Епифаний проводит рождественское богослужение в соборе / фото УНИАН
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.
Видео рождественского богослужения:
Как сообщали в ПЦУ, 6 января, в канун Рождества Христова, с 17:00 в соборе будет проходить Всенощное бдение, а 7 января с 10:00 до 12:30 - Божественная литургия.
Ранее УНИАН писал, как Епифаний приравнял получение томоса с Актом провозглашения независимости Украины.
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