Епифаний провел рождественское богослужение в Михайловском соборе (видео)

Богослужение в соборе началось в 17:00.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Видео рождественского богослужения:

Как сообщали в ПЦУ, 6 января, в канун Рождества Христова, с 17:00 в соборе будет проходить Всенощное бдение, а 7 января с 10:00 до 12:30 - Божественная литургия.

Ранее УНИАН писал, как Епифаний приравнял получение томоса с Актом провозглашения независимости Украины.