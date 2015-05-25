Оружие из зоны АТО захватило 70% "черного рынка" - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины Сергей Редька.

По его словам, пресечены попытки вывоза из зоны АТО оружия и боеприпасов 23 волонтерами, 45 бойцами добровольческих батальонов, 83 военнослужащими ВСУ, тремя бойцами Национальной гвардии и тремя сотрудниками милиции.

“Незаконный оборот огнестрельного оружия является одним из факторов напряженности криминогенной ситуации на территории государства, а вывоз оружия из зоны АТО и его применение – это, по сути, открытие второго фронта для сепаратистов”, - сказал Редька.

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Одновременно он отметил, что не зафиксировано применения с преступными намерениями наградного огнестрельного оружия. “Мы фиксируем некоторые случаи его кражи. Но даже при похищении наградного оружия случаев его применения не зафиксировано”, - отметил Редько.

По словам представителя МВД, сейчас нереально подсчитать количество нелегального оружия, которое находится на руках у населения, но о значительном его количестве может свидетельствовать факт падения цен на огнестрельное оружие. Так, подчеркнул Редька, если до начала антитеррористической операции автомат Калашникова на «черном рынке» стоил около 3 тыс. долларов, то сейчас - около 1 тыс. долларов, а в зоне АТО автомат Калашникова можно приобрести за 100 долларов. «То есть, «черный рынок» перенасыщен оружием, основной поток которой идет из зоны АТО», - сказал он.