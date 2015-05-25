Украинцы разработали более 800 идей для сериалов

Сейчас на сайте началось голосование. По его результатам, а также согласно решению жюри будет сформирован шорт-лист полуфиналистов: до 30-ти лучших работ, авторы которых пройдут во второй этап. Шорт-лист будет объявлен 5 июня.

12 июня 1+1 медиа организует тренинг для полуфиналистов. Интенсивный мастер-класс от преподавателей Высшей школы Media&Production откроет секреты сериального производства и поможет существенно повысить свой уровень знаний и умений, что поможет участникам качественно подготовиться ко второму туру. Ведь после тренинга полуфиналисты получат дополнительное задание: доработать и детализировать свою идею.

22 июня будет объявлена семерка финалистов, которые 27 июня представят свои работы перед членами жюри конкурса и всей Украиной на кинофестивале «Открытая ночь-Дубль 18».

«Знаем, что к питчингу всегда высокий интерес, но даже мы не ожидали таких результатов. Ведь это не просто описание идеи, для того чтобы попасть в эти 595 опубликованных заявок, участники должны были снять видео - а это требует очень много различных ресурсов. Мы все понимаем, что живем в новой стране, и главная особенность - то, что люди перестают ждать, пока кто-то придет и сделает им хорошо. Люди понимают, что могут сами быть драйверами изменений, и мы рады предоставлять им такие возможности, по крайней мере в нашей сфере», - отметила PR директор 1+1 медиа Светлана Павелецкая.

Напомним, победители конкурса получат денежные вознаграждения. Лучший сериал – обладатель Гран-при увидит вся страна. За его реализацию возьмется команда профессионалов 1+1 медиа.

Голосуйте за лучшие работы на конкурсе здесь: http://media.1plus1.ua/pitching/contest/

Партнеры проекта: Fedoriv Hub, «Просто Ради.О» и фестиваль «Открытая ночь - Дубль 18»