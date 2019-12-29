В столице прошел первый праздничный велопарад

Среди участников велопарада определили лучший праздничный лук и тюнинг велосипеда к Новому году.

Сегодня состоялся первый праздничный велопарад в Киеве от елки до елки #bike2holidays, который стартовал на Софийской площади, а завершился на Контрактовой.

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, среди участников велопарада определили лучший праздничный лук и тюнинг велосипеда к Новому году.

Победители конкурса на самый праздничный костюм и велосипед в образах Елки и Оленя получили подарки от организаторов - U-Cycle (ОО "Ассоциация велосипедистов Киева") и bike-friendly кафе Sereda vegan point.

"Велопарад #bike2holidays продемонстрировал, что велосипед как вид транспорта не привязан к теплому времени года и может составить компанию даже в праздновании зимних праздников и Нового года. Спасибо всем, кто приехал за праздничное настроение и веселую велопрогулку по городу", - прокомментировали организаторы.

***U-Cycle (ОО "Ассоциация велосипедистов Киева") несколько раз в год устраивает флешмобы Bike2Work - зимний, весенний и осенний дни "На велосипеде на работу". Bike2Holidays состоялся в Киеве впервые.