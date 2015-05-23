Сумской облсовет создал комиссию по контролю за соблюдением требований экологической безопасности в Шостке

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял сегодня во время сессии: «за» проголосовали 64 из 70 присутствующих депутатов.

Комиссия создана в составе 11 человек сроком деятельности на три месяца со дня принятия этого решения. Ей поручено выяснить причины и уровень загрязнения окружающей среды неизвестным химическим веществом 30 апреля 2015 в г. Шостка и Шосткинском районе; определить объем ущерба, возможные источники его возмещения и необходимость привлечения бюджетных средств для ликвидации последствий загрязнения, обратив особое внимание на возможности местных бюджетов м. Шостка и Шосткинского района; предоставить на рассмотрение облсовета предложения о необходимости привлечения средств областного бюджета для ликвидации последствий загрязнения и их объема.

Предварительный отчет о результатах работы временной контрольной комиссии будет заслушан на следующем пленарном заседании облсовета уже 29 мая.

Как сообщал УНИАН, в г. Шостка Сумской области милиция расследует загрязнения 30 апреля окружающей среды от утечки неизвестного химического вещества.

30 апреля в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги почти в 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. Следственно-оперативная группа и спасатели МЧС установили, что вещество высыпалась из автомобиля, когда ее вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции и чрезвычайных ситуаций взяли пробы почвы и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на окружающую среду. С целью установления степени опасности этого вещества для людей и окружающей среды, а также виновников этого события 1 мая открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель).

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6 мая сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) начальнику производственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр регенерации масел» г. Шостка.

20 мая председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко обратился к министру экологии и природных ресурсов Игорю Шевченко с просьбой приостановить на Сумщине двум компаниям лицензии по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами.

22 мая Сумской облсовет обратился в ГПУ, МВД и Минэкологии с просьбой проверить соблюдение должностными лицами требований экологической безопасности в Шостке и районе.