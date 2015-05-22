Радио Свобода заявляет о нападении на свою съемочную группу в Одесской области. 

Как передает корреспондент УНИАН, информация о нападении размещена на сайте СМИ. Сообщается, что на съемочную группу программы «Схемы» Радио Свобода и Первого общественного канала напали во время выполнения редакционного задания в поселке Коминтерновское.

«Журналист Мария Тимощук и оператор Максим Пенько выполняли редакционное задание у офиса фирмы «Лемодо», которая недавно выиграла тендер МВД Украины на поставку номерных знаков для транспортных средств более чем на 70 млн грн. Эта компания зарегистрирована в Одесской области и до тендера никогда не занималась такой деятельностью», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Тольятти задержали журналистов "Интера" и "Дождя"

Отмечается, что во время съемок на журналистов напал неизвестный мужчина и повредил камеру. Журналисты вызвали милицию и написали заявление, усматривая в нападении «признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины - о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов».