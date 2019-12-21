Из-за парада завтра в Киеве перекроют улицу Владимирскую

Кроме того, временно будет запрещена парковка авто.

В Киеве в воскресенье, 22 декабря, на несколько часов перекроют движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением новогоднего парада - Borjomi New Year Parade.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Движение будет перекрыто с 13:30 до 16:00 на участке улицы Владимирской от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома №19 по улице Владимирской.

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада будет запрещена парковка в воскресенье, 22 декабря, с 00:00 до 15:00 на улице Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на улице Владимирской возле домов №19 и №21/20.

Также будет запрещена парковка с 21 декабря до 23:30 22 декабря на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с улицей Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с улицей Терещенковской до пересечения с улицей Владимирской).