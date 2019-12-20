Пожар в Одессе: в щитовой нашли "перемычку", позволяющую увеличить нагрузку на электросеть

Специалисты выявили в колледже ряд нарушений противопожарной безопасности.

В Одессе остаются неопознанными шесть погибших, останки которых обнаружены во время разбора завалов после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии Одесского областного совета заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он напомнил, что в результате пожара погибли 16 человек, из которых пропавшими без вести числились 14. Впоследствии тела были обнаружены во время разбора завалов.

«Идентифицированы 8 тел. Сейчас в ходе следственных действий определяют еще 6 тел, которые находятся на экспертизе», - сказал Бех.

В рамках следствия назначены 64 экспертизы, в том числе 25 – судебно-медицинских по травмам, которые получили потерпевшие, и 16 экспертиз, связанных с исследованием тел погибших.

«С целью дальнейшей идентификации погибших у близких родственников отобраны биологические образцы для экспертизы», - сказал начальник главка.

Кроме того, по его словам, в колледже во время учебного процесса использовались обогреватели, в связи чем возникает вопрос о качестве центрального отопления в учреждении. Выявлен ряд других нарушений: помимо отсутствия соответствующей противопожарной системы, системы автоматического оповещения об опасности, в электрощитовой обнаружена «перемычка», позволяющая значительно увеличить нагрузку на электросеть. В частности, стояло оборудование на 16 ампер, а указанная «перемычка» позволяла повысить нагрузку до 32 ампер. Сейчас следствие устанавливает личность человека, изменившего схему работы электрооборудования.