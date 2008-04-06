В Москве так жарко не было со времен Брежнева

В Москве побит температурный рекорд дня, державшийся с 1975 года, сообщает сайт Гидрометеобюро Москвы и Московской области (http://www.hmn.ru/).

"К 14 часам воздух столицы прогрелся до 19,2 градуса, составив новый температурный рекорд", - отмечают метеорологи. Данные получены на метеостанции ВДНХ.

Рекорд 1975 года составлял 17,9 градусов.

Специалисты ожидают, что повышение температуры в городе будет повышаться примерно до 16.00.