В Одессе открыли французско-украинскую фотовыставку о войне на Донбассе

До этого 80 фотографий показывали в Киеве, а после Одессы повезут во Львов.

В Одессе представили выставку о войне на Донбассе «Одна война, одна нация два взгляда» французского фотографа Гаэль Жирб и двух специальных корреспондентов «АрміяInform» Владимира Скоростецкого и Тараса Греня.

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Как сообщает радио Свобода, до этого 80 фотографий показывали в Киеве, а после Одессы повезут во Львов. На 40 фотографиях французской журналистки жители прифронтовых поселков и городов – Авдеевки, Песок, Опытного, Золотого и других. Работы сделаны с 2016 по 2018 год. Украинские военные корреспонденты фотографировали солдатский быт, бои и эвакуацию раненых. Их 40 снимков были сделаны с 2014 по 2018 годы.

«Мы готовили эту выставку довольно длительное время. С первых дней войны на востоке Украины военные журналисты были рядом, но есть еще одна страница – это работа гражданских журналистов и жизнь людей на войне. Благодаря тому, что выставка ездит по стране, люди будут знать правду о войне – не будут героизировать или демонизировать военных», – заявил Скоростецкий.

Гаэль фотографирует в Украине с 2016 года – ее первые съемки были в Авдеевке. С тех пор она почти все время живет во Львове. Регулярно ездит в командировки на Донбасс.

«Это важно для украинцев, знать, что происходит на фронте. Я на передовой видела, как военные и мирные жители работали вместе, как они выживали вместе. Однако на мирной части Украины часто говорят о жителях прифронтовых поселков как о сепаратистах, а это не так», – говорит Гаэль.

На открытие выставки пришли военные, волонтеры и курсанты военных учебных заведений Одессы. Посмотреть на работы можно будет в течение недели, после чего их повезут на западную Украину.