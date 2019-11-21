В Киеве на месте будущего музея Революции Достоинства открыли выставку

Эта конструкция будет находиться здесь около года, пока начнется строительство самого музея.

В центре Киева состоялось открытие выставочного пространства на месте строительства Музея Революции достоинства под названием "М3: Майдан, Мемориал, Музей".

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия один из кураторов выставки, генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что это пространство будет работать с 09.00 до 19.00.

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"Это тоже определенный вызов, потому что оно открытое пространство. Но мы видим, что разные погодные условия. И поэтому мы стараемся своими силами каким-то образом обеспечить безопасность этого пространства, потому что в нем нет крыши и оно очень связано с погодными условиями", - сказал он.

Пошивайло заметил, что это "временная конструкция". "Она будет стоять около года, пока мы не начнем строительство самого музея. И поэтому эта конструкция напоминает, с одной стороны, "елку", потому что это каркас. С другой стороны, она напоминает строительство", - отметил куратор.

Кроме того, он рассказал, что это выставочное пространство рассказывает о Майдане, его участниках, топографии и Героях Небесной сотни.

Пошивайло также отметил, что "то физическое пространство, которое мы имеем уже в Доме профсоюзов, к сожалению, вмещает ограниченное количество человек, около 80". Да, этого пространства уже не хватает и нужно новое.

Таким образом, на земельном участке, отведенном под будущий Музей Революции достоинства, построена временная конструкция площадью 144 кв.м, где под открытым небом размещена выставка, которая рассказывает о Помаранчевой революции, событиях на Майдане зимы 2013-2014 годов, о создании Мемориала Небесной сотни и Музея Революции достоинства.

Планируется, что выставочное пространство будет функционировать как культурно-художественное, информационно-образовательное и общественное пространство.