Кабмин показал образец внутреннего биометрического паспорта (документ)
19:55, 20 мая 2015Общество
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Документ будут выдавать в форме пластиковой карточки.
Образец биопаспорта
Согласно постановлению правительства № 302, оформление и выдача внутренних биометрических паспортов начнется с 1 января 2016 года, пишет Левый берег.
Этим постановлением утвержден образец и техническое описание бланка паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем.
Читайте такжеС апреля данные о детях больше не будут вносить в загранпаспорта родителейТакже утвержден образец бланка паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактный электронный носитель.
Техническое описание документов доступно в документе, обнародованном Кабмином.
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