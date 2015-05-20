Кабмин показал образец внутреннего биометрического паспорта (документ)

19:55, 20 мая 2015
Общество
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Документ будут выдавать в форме пластиковой карточки.

Образец биопаспорта

Согласно постановлению правительства № 302, оформление и выдача внутренних биометрических паспортов начнется с 1 января 2016 года, пишет Левый берег.

Этим постановлением утвержден образец и техническое описание бланка паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем.

Читайте такжеС апреля данные о детях больше не будут вносить в загранпаспорта родителейТакже утвержден образец бланка паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактный электронный носитель.

Техническое описание документов доступно в документе, обнародованном Кабмином.

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