Кабмин показал образец внутреннего биометрического паспорта (документ)

Согласно постановлению правительства № 302, оформление и выдача внутренних биометрических паспортов начнется с 1 января 2016 года, пишет Левый берег.

Этим постановлением утвержден образец и техническое описание бланка паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем.

Читайте такжеС апреля данные о детях больше не будут вносить в загранпаспорта родителейТакже утвержден образец бланка паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактный электронный носитель.

Техническое описание документов доступно в документе, обнародованном Кабмином.