Черниговщина претендует на звание «украинского Голливуда»

В Чернигове завершаются съемки криминальной драмы "Красный лотос". Российские кинематографисты работали почти в центре города, снимая на улицах областного центра Черниговщины, роли второго плана сыграли местные актеры, а в массовых сценах принимали участие даже школьники.

Как сообщает корреспондент УНИАН, российский сериал снимают компании "Стар медиа" и "Fresh Production UA". Режиссер многосерийного фильма и автор сценария – Заза БУАДЗЕ. Продюсеры сериала – Владислав РЯШИН, Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ и Олег ЩЕРБИНА

В ролях – Михаил МАМАЕВ, Елена ПОЛЯКОВА, Наталия ЛЕСНИКОВСКАЯ, Владимир КАПУСТИН, Георгий ХОСТИКОЕВ и другие.

Фильм рассказывает детективную историю о похищении младенцев из роддома в одном из провинциальных городов. Авторы фильма считают, что такие события могут происходить как в Украине, так и в России.

Съемки в Чернигове должны завершиться 9 апреля, а в августе фильм будет демонстрироваться по телевидению – на одном из российских каналов. Украинцы смогут увидеть "Красный лотос", скорее всего, на "1+1".

Местные журналисты считают, что Черниговщину можно назвать "украинским Голливудом", ведь здесь снято свыше 40 фильмов. Наиболее известные из них – "В бой идут одни старики", "Вий", "Королева бензоколонки". В 2003 году в Чернигове снимался телесериал "Небо в горошину".