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В самой большой многодетной семье Житомира родился 13-й ребенок (фото)

07:53, 18 декабря 2019
Общество
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Вчера маму с младенцем выписали из роддома / УНИАН

Как сообщили в Житомирском городском совете, 13-й ребенок родился у многодетных супругов Богдана и Анны Бодомер.

УНИАН

Анна имеет звание «Мать героиня». До этого у этой самой многодетной семье города воспитывали семь мальчиков и пять девочек. Теперь их дружная семья пополнилась еще одной девочкой - Марией, которая родилась 12 декабря.

Вчера маму с младенцем выписали из роддома. Они чувствуют себя хорошо.

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Теги: #новости Украины#ребенок#Житомирпогода в Житомире