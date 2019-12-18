В самой большой многодетной семье Житомира родился 13-й ребенок (фото)
07:53, 18 декабря 2019Общество
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Маму с дочкой уже выписали из роддома.
Вчера маму с младенцем выписали из роддома / УНИАН
Самая большая многодетная семья Житомира пополнилась 13-м ребенком.
Как сообщили в Житомирском городском совете, 13-й ребенок родился у многодетных супругов Богдана и Анны Бодомер.
УНИАН
Анна имеет звание «Мать героиня». До этого у этой самой многодетной семье города воспитывали семь мальчиков и пять девочек. Теперь их дружная семья пополнилась еще одной девочкой - Марией, которая родилась 12 декабря.
Вчера маму с младенцем выписали из роддома. Они чувствуют себя хорошо.
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