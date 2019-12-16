Названы имена победителей юридического Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2019

Организаторы тем временем заявили о кардинальных изменениях, которые ждут Рейтинг в 2020 году.

13 декабря в Киеве состоялась Церемония награждения победителей первого Рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2019, организованного компанией ЛИГА: ЗАКОН.

Открывая церемонию награждения победителей Рейтинга Председатель совета директоров компании ЛИГА: ЗАКОН Марина Бондаренко поздравила номинантов Рейтинга 2019 и заявила, что Рейтинг 2020 будет проходить по совершенно новым правилам, благодаря чему клиенты юристов и юридических компаний смогут увидеть их репутационный портрет в режиме нон-стоп и выбирать юридического партнера в зависимости от задач, которые он сейчас решает.

Впрочем, для номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2019 важнее всего было то, что организаторам удалось обеспечить его максимальную прозрачность и объективность. Соблюдение Методологии оценки номинантов и определения победителей контролировали наблюдатели известной в Украине и мире компании Baker Tilly.

По решению жюри и по результатам онлайн-голосования победителями стали:

В номинации «Судебные споры» (суды общей юрисдикции)»:

Лучшая юридическая компания АО «ALGIZ»

Лучший юрист Клименко Екатерина

В номинации «Судебные споры (хозяйственный процесс)»:

Лучшая юридическая компания ЮК «Winner»

Лучший юрист Высицкая Ирина

В номинации «Комплексное юридическое обслуживание», вручены 1 награду:

Лучшая юридическая компания ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

В номинации «Банковское и финансовое право»:

Лучшая юридическая компания Юридическое агентство «Абсолют»

Лучший юрист Сошенко Алексей

В номинации «Земельное и аграрное право»:

Лучшая юридическая компания Юридическая группа EUCON

Лучший юрист Высицкая Ирина

В номинации «Уголовное право» вручены 4 награды:

Лучшая юридическая компания Государственное учреждение «Центр пробации»

Лучшая юридическая компания АО «ALGIZ»

Лучший юрист Ничипорук Николай

Лучший юрист Несинов Олег

В номинации «Корпоративное право»:

Лучшая юридическая компания Saad Legal

Лучший юрист Пацюк Виталий

В номинации «Налоговое право»:

Лучшая юридическая компания ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Лучший юрист Пацюк Виталий

В номинации «Недвижимость и строительство»:

Лучшая юридическая компания ЮКК «Де-Юре»

Лучший юрист Хапко Юрий

В номинации «Лучшее решение автоматизации договорной работы»:

Лучшая компания AXDRAFT

В номинации «Лучшая CRM-система для работы с клиентами для юридической фирмы»:

Лучшая компания Jusnote

В номинации «LegalTech startup года»:

Лучшая компания InstaDoc

В специальной номинации «Медиа признание года»:

Лучшая компания Arzinger

Впервые в истории украинского юридического рынка в Рейтинг LIGA ZAKON AWARDS 2019 включена номинация, связанная с ИТ-сервисами юридической практики - Legal infrastruture.

Валерий Решетняк, директор LegalTech бизнеса ЛИГА: ЗАКОН отметил:

«Чтобы отметить разработчиков ИТ-продуктов для юристов в нашем Рейтинге мы создали блок номинаций - Legal infrastruture, и убежден, что это справедливо».

Оценивая амбициозные намерения Организаторов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS стать в перспективе юридическим Рейтингом №1 Председатель Совета директоров компании ЛИГА: ЗАКОН Марина Бондаренко заявила:

«Если мы уже пришли сюда, то всерьез и надолго. У нас есть стратегия развития и мы знаем как мы будем наступать дальше. В 2020 году будет второй рейтинг. За этот год мы выполним очень большую работу. Второй рейтинг будет основан на новом подходе, суть которого будет заключаться в создании профессиональной юридической базы знаний, а ее ядром будет юридический каталог - Legal LIGA: BOOK».