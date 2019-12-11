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В Киеве завтра могут ограничить вход на три станции метро в связи с футбольным матчем

17:28, 11 декабря 2019
Общество
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Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в Twitter.

Завтра на НСК «Олимпийский» состоится матч Лиги Европы. Перед началом игры (19.55) возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход.

После игры возможны ограничения на вход на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого».

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Теги: #новости Украины#метро#футболистыпогода в Киеве