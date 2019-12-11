В Киеве завтра могут ограничить вход на три станции метро в связи с футбольным матчем

Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) «Олимпийской» на вход, а после игры возможны ограничения на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

В Киеве в четверг, 12 декабря, могут ограничить вход на три станции метро в связи с футбольным матчем «Динамо» (Киев) - «Лугано» (Швейцария).

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Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в Twitter.

Завтра на НСК «Олимпийский» состоится матч Лиги Европы. Перед началом игры (19.55) возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход.

После игры возможны ограничения на вход на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого».