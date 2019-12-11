Драка в Раде: "слуга" Богданец оказался в больнице
14:27, 11 декабря 2019Общество
175 0
Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Иллюстрация REUTERS
Депутат парламентской фракции «Слуга народа» Андрей Богданец попал в больницу из-за драки в Раде.
Об этом информирует BBC Украина.
Читайте также"Ты - сепар!": в Киеве в суде произошла драка из-за Бандеры и Шухевича (видео)
Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Во фракции говорят, что сообщили о совершенном нападении в полицию.
Как сообщал УНИАН, драка между Богданцем и депутатами из "Свободы" произошла сегодня утром, 11 декабря. В тот момент в Верховной Раде аграрный комитет рассматривал законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter