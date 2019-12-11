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Драка в Раде: "слуга" Богданец оказался в больнице

14:27, 11 декабря 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом информирует BBC Украина.

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Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Во фракции говорят, что сообщили о совершенном нападении в полицию.

Как сообщал УНИАН, драка между Богданцем и депутатами из "Свободы" произошла сегодня утром, 11 декабря. В тот момент в Верховной Раде аграрный комитет рассматривал законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.

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Теги: #новости Украины#драка#Верховная Рада