Драка в Раде: "слуга" Богданец оказался в больнице

Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Депутат парламентской фракции «Слуга народа» Андрей Богданец попал в больницу из-за драки в Раде.

Об этом информирует BBC Украина.

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Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Во фракции говорят, что сообщили о совершенном нападении в полицию.

Как сообщал УНИАН, драка между Богданцем и депутатами из "Свободы" произошла сегодня утром, 11 декабря. В тот момент в Верховной Раде аграрный комитет рассматривал законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.