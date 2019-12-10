Отпраздновать Новый год и не лишиться денег: журналисты рассказали, как не стать жертвой мошенников под видом Санта-Клаусов (видео)

Пытаясь задешево купить подарки, украинцы довольно часто попадают в руки мошенников. Особенно это актуально в новогодне-рождественский период.

С приближением новогодних праздников все больше встречается различных разводов. Мошенники, заманивая скидками, обворовывают своих жертв до последней нитки.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Купить подарки дешево и не выходя из дома – такая нынче реальность миллионов украинцев. Однако экономия времени и денег может обойтись очень дорого, а вместо подарков под елку можно получить испорченное настроение.

Именно так получилось у Анастасии, которая хотела сделать сюрприз дочке – купить игрушечную кухню. Она перечислила деньги на указанный счет, однако кухню так и не получила.

Журналисты отправились по адресу владелицы карты, на которую Анастасия отправила деньги. Некая Ольга, как оказалось, живет не там, а в соседнем подъезде. В конце концов, услышав, что ее спрашивают, женщина сама выходит. Ольга признала, что имеет отношение к мошенническому бизнесу. Также она заявила, что знает о людях, которые организовывают целые пирамиды, получая из исполнителей 50% прибыли. Девушка убеждает, что ступила на мошенническую дорожку из-за знакомой, которая этим занимается. И пошла она на все это, как объясняет, ради ребенка, которого воспитывает сама.

Между тем, киберпреступникам удалось украсть у украинцев за прошлый год 200 млн гривень. В погоне за экономией украинцы теряют бдительность и это первая ошибка онлайн-шопера.

По словам эксперта по кибербезопасности Виталия Якушевича, онлайн-бандиты взламывают психологию человека. Он советует никогда не делать предоплату, ведь очень высока вероятность того, что речь идет о мошенничестве. В ВОО "Союз потребителей Украины", в свою очередь, советуют требовать у продавца чек.