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В больше 50 государственных учреждениях было установлено запрещенное российское программное обеспечение - СБУ

19:11, 06 декабря 2019
Общество
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Программное обеспечение на компьютерах незаконно установила "местная коммерческая структура" / фото ssu.gov.ua

В больше 50 украинских государственных структурах, воинских частях и коммунальных предприятиях было установлено запрещенное санкциями российское программное обеспечение. Его использование могло бы привести к утечке конфиденциальной информации, которая могла бы попасть к спецслужбам России.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, которая разоблачила эту схему.

Это программное обеспечение на компьютерах незаконно установила "местная коммерческая структура".

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"Во время заключения договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины внесена в санкционный список. Для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия, подконтрольной им коммерческой структуры", - отметили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях, обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса Украины. 

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Теги: #новости Украины#Россия#СБУ#программное обеспечение