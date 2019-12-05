В Житомире презентовали ранее неизвестные картины художника Максименко (фоторепортаж)

Представленные сегодня картины неизвестные и найдены они были случайно в творческой мастерской живописца уже после его смерти.

Сегодня в Житомире презентовали неизвестные картины известного украинского живописца Николая Максименко.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация полотен живописца состоялась в Житомирском краеведческом музее.

Подготовила и провела ее вдова художника Валентина Забродская.

Участие в мероприятии приняли журналисты, искусствоведы, друзья Максименко, его ученики, а также творческая интеллигенция.

Забродская рассказала, что представленные сегодня картины Максименко сегодня неизвестные и найдены они были случайно в творческой мастерской живописца уже после его смерти. Речь идет о пейзажах, натюрмортах, портретах, которые ранее не экспонировались и сегодня они выставлены впервые. Искусствоведы отмечали на встрече, что сегодняшнее событие является уникальным, поскольку представленные сегодня работы Максименко ранее нигде не выставлялись. Речь идет о таких работах, как “ На пастбище”, “Девушка. Обнаженная”, выполненное смешанной техникой полотно ”Мартовская мелодия”, пастель “Отдых” и другие.

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Как сообщал УНИАН, Житомирский областной литературный музей 7 марта прошлого года получил личные вещи народного художника Украины Максименко – картины, макеты, поздравительные открытки.

Передача вещей известного пейзажиста прошла 8 марта 2018 года в рамках празднования 204-й годовщины со дня рождения Шевченко.

Живописец каждые пять лет менял манеру письма и писал картины только с натуры.

Напомним, Николай Максименко ( 1924 - 1916) – украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии за серию пейзажей «Украина моя» в 1992 году. Входит в десятку известных личностей современности, которые родились на Житомирщине. Художник был мастером в таких жанрах, как пейзаж, портрет и натюрморт. За свои картины он получил мировое признание. Работы художника представлены в более чем 30 музеях Украины и мира (Япония, Кипр, Франция, Италия, Польша, Болгария и другие), также они есть во многих частных коллекциях. Как сообщал УНИАН, Максименко умер 11 сентября 2016 года в Житомире.