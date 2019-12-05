Скандал вокруг замглавреда Cosmopolitan Ukraine набирает обороты: сеть "кипит", журналистку внесли в "Миротворец" (фото)

Пользователи сети возмущены, что издание таким образом отреагировало на пост своей сотрудницы. Украинцы требуют уволить Плихину.

В Cosmopolitan Ukraine отреагировали на скандал с заместителем главного редактора издания Евгенией Плихиной, которая высмеяла похороны погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Заявление появилось на странице журнала в Facebook и вызвало бурную реакцию украинцев.

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"Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям и близким погибших Героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Данный текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега совершила такой необдуманный поступок", – говорится в нем.

Пользователи сети возмущены, что издание таким образом отреагировало на пост своей сотрудницы. Украинцы требуют уволить Плихину.

"Вы ее уволите или нет?", "Этот текст опубликовал же не водитель и не курьер", "Требую от руководства уволить Плихину!", "Самое малое, что вы сейчас можете сделать кроме ее увольнения, – это посвятить целый номер погибшим ребятам и их семьям", "Ваш рейтинг будет стремительно падать ниже плинтуса", "У вас нормально с коллегами так "шутить" над смертью?", "Сжечь вместе с издательством", "В ж*пу такие извинения", – пишут в комментариях.

Позже стало известно, что Плихину внесли в базу сайта "Миротворец".

Напомним, заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал, написав пост о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.