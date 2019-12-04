Рассчитываем на вещание двух-трех радиостанций в аннексированном Крыму в 2020 году - Нацсовет по вопросам ТВ и радио

В следующем году планируется охватить радиосигналом более 80% территории аннексированного полуострова.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассчитывает на вещание двух-трех радиостанций в аннексированном Крыму и охват 80% территории полуострова в 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский в ходе пресс-конференции сегодня в Киеве.

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По его словам, «Радио Крым.Реалии» расширяет аудиторию в Крыму.

«У нас запланирован второй шаг в 2020 году. Мы планируем увеличить количество радиостанций на средних волнах. Рассматриваются варианты вещания из Луча, Чаплинки, все возможности для этого есть. Хотим вернуть к вещанию Украинское радио, вещание которого исчезло в 2019 году из-за финансовых ограничений. На сегодняшний день, имея тот бюджет, который выделен Общественному, мы понимаем, что Украинское радио вернется на территорию Крыма», - отметил Костинский.

Он подчеркнул, что задача на 2020 год - обеспечить охват сигналом более 1,6 млн жителей Крыма, то есть более 80% территории аннексированного полуострова.

«Но уже сигналом не только одной, а двух или даже трех радиостанций. Увеличивая количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне, мы обеспечим привлекательность этого диапазона, эффективность его слушания в Крыму», - уточнил член Нацсовета.

Кроме того, он добавил, что это направление планируется развивать также в Донецкой и Луганской областях.